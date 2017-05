Co o nás řekli naši klienti

Hana Střelečková

Sportovní výživa Výživa pro maminky Lektorka

Zdravé jídlo mě provází od dětství, protože moje sestra trpěla od 4 let diabetem I. typu. Mně bylo v době jejího onemocnění 10 let a tak už jsem si uvědomovala změny, které se kolem mě kvůli tomu děly. Inspirovalo mě to k tomu, že jsem si na VŠ vybrala pro studium ekonomii a hygienu výživy. Když jsem se pak jako všeho znalý inženýr ocitla ve výrobním podniku, nestačila jsem valit oči, kolik chemie se přidává do potravin, jaké nesmysly se píší na obaly a jak se nové výrobky dělají s cílem vyrobit je levněji než ty předchozí přidáním levnějších nekvalitních surovin. Jak jsem se sama zorientovala, probudila se ve mně potřeba podělit se o své zkušenosti se světem.